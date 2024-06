Premierul Benjamin Netanyahu, din nou contestat puternic in Israel. Zeci de mii de manifestanti fluturand drapele israeliene si scandand sloganuri impotriva guvernului condus de el s-au adunat sambata la Tel Aviv. Oamenii au cerut legeri anticipate si intoarcerea ostaticilor detinuti in Fasia Gaza. 150.000 de oameni l-au contestat pe Netanyahu Organizatorii au estimat numarul manifestantilor […] The post Benjamin Netanyahu are noi probleme la Tel Aviv: 150.000 de israelieni l-au contestat pe strazi! Ce au cerut oamenii first appeared on Ziarul National .