Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a efectuat o vizita secreta in Egipt in luna mai, pentru o intrevedere cu presedintele egiptean, Abdel Fattah el-Sissi, afirma surse citate de postul israelian Channel 10 si de cotidianul Times of Israel, conform mediafax. Conform unor oficiali americani,…

- Mohamed Salah se va trata in Spania pentru a juca la Cupa Mondiala 2018. Atacantul egiptean al lui Liverpool va sosi marti in Spania pentru a urma un tratament dupa ce s-a accidentat la umarul stang in finala Ligii Campionilor, a anuntat luni federatia de fotbal din tara sa, citata de AFP. Clubul englez…

- Generalul Amikam Norkin, comandantul aviatiei militare israeliene, a declarat marti ca Israelul este prima tara din lume care a efectuat atacuri aeriene cu avioane militare de tip F-35, invizibile pe radare, informeaza site-ul cotidianului Times of Israel.

- Generalul Amikam Norkin, comandantul aviatiei militare israeliene, a declarat marti ca Israelul este prima tara din lume care a efectuat atacuri aeriene cu avioane militare de tip F-35, invizibile pe radare, informeaza site-ul cotidianului Times of Israel.

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi a ordonat deschiderea in mod exceptional timp de o luna a granitei cu Gaza cu ocazia Ramadanului, masura ce survine dupa protestele in care au fost ucisi luni...

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi a dat asigurari miercuri seara ca este "in contact" cu israelienii si palestinienii, in contextul confruntarilor sangeroase survenite saptamana aceasta la frontiera intre Fasia Gaza si Israel, informeaza joi AFP, preia Agerpres.Fortele israeliene…

- Guvernele Romaniei si Israelului vor avea o reuniune comuna la Bucuresti in lunile urmatoare. Ministrul Turismului israelian a declarat ca premierul Benjamin Netanyahu va veni in Rominia. Aflat in prima vizita oficiala in tara noastra, ministrul Turismului a evocat necesitatea organizarii unor contacte…

- Guvernele Romaniei si Israelului vor avea o reuniune comuna, la Bucuresti, in lunile urmatoare. In exclusivitate pentru TVR ministrul Turismului israelian a declarat ca premierul Benjamin Netanyahu va veni in Rominia.