Stiri pe aceeasi tema

- Benjamin Netanyahu, liderul partidului Likud, spera sa formeze rapid noul guvern israelian, cel mai probabil in urmatoarele saptamani, in contextul in care ar putea fi desemnat prim-ministru in urmatoarele zile. Președintele Israelului, Isaac Herzog, a inițiat miercuri discuțiile cu liderii partidelor…

- Benjamin Netanyahu, liderul partidului Likud, spera sa formeze rapid noul guvern israelian, cel mai probabil in urmatoarele saptamani, in contextul in care ar putea fi desemnat prim-ministru in urmatoarele zile.

- Conform surselor politice, pragurile pentru consumatorii casnici vor ramane neschimbate si anume 0,68 lei/kWh si 0,80 lei/kWh. De asemenea, tot ce depaseste 255 kW va fi maxim 1,3. Pentru intreprinderile mici si mijlocii, liberalii au insistat ca pretul sa ramana la 1 leu/kWh, nu la 1,3 lei/kWh, cum…

- Giorgia Meloni, lidera partidului post-fascist Fratelli d’Italia invingator in alegerile legislative, a fost desemnata sa formeze guvernul de catre presedintele Sergio Mattarella, a anuntat secretarul general al presedintiei, transmite Agerpres. The post Președintele Italiei a desemnat-o pe Giorgia…

- Presedintele Muntenegrului, Milo Djukanovic, a cerut organizarea de alegeri anticipate, agravand tensiunile politice ce afecteaza de multa vreme aceasta mica tara din Balcani, informeaza AFP. Numai ca Opoziția a reacționat și a anunțat ca in Parlament s-a format deja o majoritate favorabila demiterii…

- „Trebuie analizate distinct aceste doua tipuri de proteste. Pe de o parte avem protestele agricultorilor care intr-o anumita masura sunt argumentate și pe alta parte avem așa-numitul cvazi-protest din centrul capitalei care nu e altceva decat o hora a hoților din afara care incearca sa finanțeze niște…

- Liderul Partidului Moderat din Suedia, Ulf Kristersson, a primit, luni, mandatul de a forma guvernul dupa ce blocul de dreapta din care face parte a castigat majoritatea in recentele alegeri generale, a declarat presedintele parlamentului, relateaza Reuters.

- “Avem in vigoare o ordonanta care este promulgata, aprobata de Parlament, care are un plafon de 80 de bani la energie electrica pentru consumul pana in 300 de kilowati si de 68 de bani pentru tariful social pentru consumul de pana in 100 de kilowati. Romanii nu trebuie sa-si faca probleme, daca se incadreaza…