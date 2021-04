Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat sambata un apel la calm la Ierusalim dupa cele mai violente confruntari care au avut loc in ultimii ani in Orasul Sfant intre evrei de extrema dreapta, palestinieni si forte de ordine, relateaza AFP. "Vrem mai ales sa respectam legea si ordinea…

- Armata israeliana a anuntat sambata dimineata ca a atacat obiective ale miscarii Hamas din Fasia Gaza, in raspuns la rachete lansate asupra teritoriului israelian, transmite dpa. Fortele de aparare ale Israelului (IDF) au lovit facilitati de infrastructura subterane si lansatoare de rachete in Gaza…

- O racheta a fost lansata marti seara din Fasia Gaza spre sudul Israelului, in timp ce premierul Benjamin Netanyahu efectua in zona o vizita in legatura cu alegerile parlamentare in curs in tara, a anuntat armata israeliana, relateaza AFP. ''O racheta a fost lansata din Gaza spre…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a atras numeroase critici din cauza faptului ca au fost prelungite estimarile facute pentru momentul in care țara va reveni la normal. Israelul a luat decizia sa prelungeasca izolarea impotriva Covid-19 pentru inca cinci saptamani. Conform Reuters, noile tulpini…