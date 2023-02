Stiri pe aceeasi tema

Formatiile Benfica Lisabona si Borussia Dortmund au inregistrat victorii in meciurile disputate, miercuri seara, in compania echipei FC Bruges, respectiv gruparii Chelsea Londra, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, scrie news.ro.

- Rapid București a terminat pe locul al patrulea Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a invins pe teren propriu, cu tribunele pline, Lokomotiva Zagreb, scor 27-22, in ultima etapa.

- Rapid Bucuresti, campioana la handbal feminin, a trecut fara emoții de formatia Kastamonu, scor 28-22 (15-13), intr-un meci disputat in Sala Polivalenta, duminica, in etapa a XII-a din grupa B a Ligii Campionilor.

- Rapid, campioana Romaniei, joaca de la 17:00 pe teren propriu in grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. Adversara este Kastamonu, campioana Turciei. Meciul e liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe Prima Sport, Orange Sport și DigiSport. Rapid - Kastamonu, live de la 17:00 Inaintea meciurilor din…

- Voleibalistele de la CSM Targoviște au parte de un nou duel de „foc” in grupele Ligii Campionilor. Miercuri seara, de la ora 18.00, in deplasare, targoviștencele vor infrunta pe Maritza Plovdiv, multipla campioana a Bulgariei. In disputa cu gruparea din țara vecina, dambovițencele vizeaza sa atinga…

Campioana la volei feminin Volei Alba Blaj a obtinut marti, in deplasare, prima victorie din grupa B a Ligii Campionilor, scor 3-0, cu formatia Prometey Dnipro, in etapa a III-a, informeaza News.ro.

Campioana la handbal feminin Rapid Bucuresti a invins duminica, pe teren propriu, formatia Buducnost Podgorica, scor 39-29 (17-12), in etapa a X-a din grupa B a Ligii Campionilor, prima din 2023. Rapid a urcat pe locul 3 in grupa B., potrivit news.ro.

Vicecampioana en-titre la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins duminica, pe teren propriu, formatia ungara FTC Budapesta, scor 30-24 (10-11), in etapa a saptea din grupa A a Ligii Campionilor, potrivit news.ro.