- Disputa italo-spaniola in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Marți, 22 februarie, de la ora 22:00, Juventus se prezinta pe „Estadio de la Ceramica” pentru disputa cu Villarreal, echipa din prima jumatate a clasamentului in LaLiga.

- Villarreal - Juventus se joaca marți, de la 22:00, in prima manșa din optimile Ligii Campionilor. Confruntarea ii va pune fața in fața pe Unai Emery și Massimiliano Allegri, doi antrenori indragostiți de defensiva in meciurile importante. Calificarea „submarinului galben” in optimile din Liga Campionilor…

- Chelsea și Lille se intalnesc marți, de la 22:00, in prima manșa din optimile Ligii Campionilor. Deținatoarea trofeului pornește cu prima șansa in fața unui adversar care se chinuie in acest sezon. In mod normal, Chelsea n-ar trebui sa aiba emoții in ceea ce privește jocul tur cu Lille și nici in ceea…

- Ovidiu Hațegan va conduce la centru duelul Atletico Madrid - Manchester United, ce va avea loc miercuri, 23 februarie, de la ora 22:00, in optimile de finala ale Ligii Campionilor. Programul complet al optimilor Ligii Campionilor E al 7-lea meci pentru arbitrul roman in Liga Campionilor in acest sezon,…

- Inter și Liverpool se intalnesc azi, de la 22:00, intr-o partida care conteaza pentru optimile Ligii Campionilor. Partida tur se va desfașura pe Meazza din Milano, dar italienii sunt cotați cu șansa a doua atat pentru duelul de azi, cat și pentru calificarea in faza urmatoare a competiției. Klopp are…

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo București, a caștigat joi seara partida cu Motor Zaporoje, contand pentru etapa a 10-a a Ligii Campionilor. Elevii lui Xavier Pascual s-au impus cu 33-29 (16-14), caștigand astfel cel de al 3-lea meci din grupa B, anunța Mediafax. Cu excepția…

- ​Barcelona a parasit Liga Campilor rușinos, înca din faza grupelor, marcand de doar doua ori în șase meciuri. Aceste aspecte nu l-au oprit pe un jucator catalan din a râde împreuna cu Robert Lewandowski, dupa meciul pierdut, 0-3, în fața lui Bayern Munchen.Clement…

- Miercuri aflam configurația finala a grupelor Ligii Campionilor. Toate cele 8 partide, in frunte cu șocul Bayern Munchen - Barcelona, sunt liveTEXT pe GSP.ro. Grupa E Bayern Munchen - FC Barcelona, live de la 22:00 Click AICI pentru live și statisticiTelevizat pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și…