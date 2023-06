Stiri pe aceeasi tema

- Prețul lui Jude Bellingham va atinge 133,9 milioane de euro daca Real Madrid platește toate bonusurile pentru el, pe langa cele 103 milioane, suma oficiala de transfer. Il va depași pe Hazard (115) și va fi numarul 1 all-time la Real. Borussia Dortmund a facut 400 de milioane profit din cele mai scumpe…

- Fanii vor putea vedea ultimul meci al lui Lionel Messi la PSG maine. Ce planuri ar avea starul argentinian. Ce a dezvaluit o sursa apropiata celebrului fotbalist cu privire la oportunitațile acestuia.

- Radu Dragușin a avut un sezon excelent și a promovat cu Genoa in Serie A, iar acum este asaltat de oferte. Impresarul lui susține ca formația italiana a refuzat o propunere de 25 de milioane și a dezvaluit ce preț de transfer i-a fost fixat. Genoa a refuzat o oferta de 25 de milioane de […] The post…

- Sala Clio a Bibliotecii Județene A.D. Xenopol a gazduit, luni seara, un eveniment deosebit pentru iubitorii de fotbal, o expoziție aniversara a Clubului fanion al... The post O calatorie prin istoria fotbalului aradean: expoziția aniversara UTA 78 Ani | Video appeared first on Special Arad · ultimele…

- Dupa plecarea lui Robert Lewandowski, Eric Choupo-Moting a ramas atacantul numarul unu la Bayern Munchen, dar odata cu venirea lui Thomas Tuchel, bavarezii iau in calcul aducerea unui atacant care a impresionat in Serie A.

- Al-Hilal i-a propus lui Lionel Messi cel mai mare salariu din istoria fotbalului, de 400 de milioane de euro pe an, pentru a-l convinge sa evolueze in campionatul Arabiei Saudite, informeaza ziarul Marca, care citeaza diverse surse. Daca va accepta oferta clubului, Messi va avea ocazia sa joace impotriva…

- Emmanuel Yeboah, atacantul ghanez al echipei CFR Cluj, a vorbit intr-un interviu pentru o publicație din țara sa despre transferul in Romania și cel mai mare vis al sau: sa devina cel mai bun atacant din istoria fotbalului.

- Mikel Arteta, 40 de ani, managerul lui Arsenal, vrea sa renunțe la nu mai puțin de 7 fotbaliști in vara. In timp ce incearca sa caștige primul titlu dupa 19 ani de seceta, „tunarii” iși fac deja planuri pentru stagiunea viitoare, cand echipa va reveni in Liga Campionilor, competiție in care a participat…