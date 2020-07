BenefitBooking.ro, prima platformă de rezervări turistice plătite cu orice card de vouchere de vacanţă BenefitBooking.ro este prima platforma de rezervari turistice care accepta plata cu orice card de vouchere de vacanta pentru toate cele 13.500 de unitati de cazare listate si, in premiera, turistii pot cumpara vacante in Romania inclusiv la hotelurile si pensiunile care nu accepta plata cu vouchere de vacanta in mod direct, la locatie. Potrivit unui comunicat remis joi, platforma digitala BenefitBooking.ro este cel mai nou produs al BenefitOnline.ro si poate fi accesata de toti beneficiarii de carduri de vouchere de vacanta, de la toti emitentii din Romania. Pentru a avea acces in platforma de… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

