- Producatorul auto Dacia a anuntat, luni, lansarea pe piata din Romania a serie limitate Duster Extreme, cea mai echipata versiune a modelului fabricat la Mioveni, conform Agerpres. "Beneficiind de un look exclusiv, noua serie limitata ofera in standard toate echipamentele disponibile pe versiunea…

- Inmatricularile de automobile electrice din Romania au urcat in noiembrie la o cota record, ca urmare a livrarilor modelului Dacia Spring, care a inceput deja sa fie si inmatriculat de noii proprietari, potrivit news.ro. Romania a ajuns la o pondere a automobilelor electrice greu de imaginat…

- Ce putem face pentru a ne menține greutatea in perioada sarbatorilor? Ce ar trebui sa conțina lista de cumparaturi și la ce trucuri putem apela pentru a ne putea bucura, totuși, de preparatele tradiționale de sarbatori? Afla multe informații și sfaturi extrem de utile de la Narcis Cernea, Specialist…

- Iti doresti o afacere de succes? Iata cativa pasi importanti de urmat! Iti doresti o afacere de succes? Iata cativa pasi importanti de urmat! Ideea de a fi administratorul unei afaceri de succes este in mod cert visul a milioane de oameni din intreaga lume, insa de cele mai multe ori, acest lucru nu…

- Una dintre marile provocari ale pandemie pe care o traversam de aproape doi ani este adaptarea la un stil de viața cu alte reguli sociale decat eram obișnuiți: masca de protecție a devenit deja parte din vestimentație, expresia ”distanțare sociala” a intrat in reflexul limbajului uzual, iar jobul, in…

- VERTICAL FINANCE S.R.L., cu sediul in localitatea Dumbravița, str. Simfoniei, nr. 25, județul Timiș, a finalizat proiectul ”Lansarea societații Vertical Finance S.R.L. pe piața serviciilor de inspecție și monitorizare aeriana a construcțiilor”...

- “Piata de comert online va ajunge la 18,4 miliarde de lei in 2021, in crestere cu 15%, dupa ce anul 2020 a fost cel mai bun an pentru companiile care activeaza in e-commerce”, este una dintre concluziile studiului Termene.ro realizat in contextul Black Friday. Studiul a luat in calcul toate societatile…

- ”Gregoire Vigroux, business angel si antreprenor in serie, impreuna cu Diego Roy de Lachaise, fost Senior Tech Consultant la KPMG, si cu Zsolt Kadar, fost executiv Apple, au lansat bonapp.eco, o aplicatie mobila care are ca scop combaterea risipei de alimente, conectand consumatorii cu comerciantii…