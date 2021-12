Beneficiile utilizării serviciului de online banking printr-o conexiune sigură la internet Este adevarat ca te-ai cam saturat sa mergi la banca cand vrei sa verifici cați bani mai ai in cont, mai ales ca in timpul pandemiei ai inceput sa platești mai des prin intermediul cardului, si ai nevoie de o evidenta constanta. Iti doresti sa ai curajul sa folosești aplicația de online banking, avand in vedere ca ai prieteni și rude care utilizeaza aplicația cu incredere si nu ai auzit ca unul dintre ei sa aiba nemulțumiri. Ziare.com iți explica in cadrul rubricii Banii tai cum funcționeaza online banking-ul și care sunt avantajele folosirii aplicației pe telefonul mobil sau tableta. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ai dori sa faci un imprumut și ți-ar fi de mare ajutor sa știi, in prealabil, care ar fi costurile, fara sa fie nevoie sa apelezi la ajutorul cuiva sau la vreo formula de calcul pe care nu stii sa o aplici si sa o rezolvi.Motiv pentru care este esențial ca inainte de a accesa un produs financiar…

- De ceva vreme au aparut modele noi ale cardurilor de plata si tu nici macar nu ai invatat cum trebuie ce poti face cu acest instrument bancar, in afara de a efectua plati.Ziare.com iti explica in cadrul rubricii Banii tai ce putem face cu un card si care sunt avantajele utilizarii lui.Materializat…

- In ziua de astazi cu totii avem acces la internet si petrecem destul de mult timp pe retelele de socializare. Iar beneficiile pe care tehnologia ni le ofera in fiecare zi sunt mai mult decat binevenite.

- Te gandești cu jind la o noua mașina, insa ai analizat preturile și chiar nu este momentul potrivit. Iar gandul ca va trebui sa optezi pentru rate, nu te satisface deloc, avand in vedere ca ajungi sa achiți niște dobanzi enorme, in timp. Totuși, ai auzit de la apropiati ca ar exista o alternativa…

- Locuiești de ani de zile in chirie și a venit vremea sa schimbi puțin abordarea. Pandemie, familie, iți doresti un trai mai bun. Pe langa faptul ca a devenit foarte costisitor sa stai in chirie, parca mai bine te orientezi catre o locuința a ta, din timp, avand in vedere ca ai un job stabil, cu carte…

- In ședința Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamț, primarul Andrei Carabelea a explicat, dupa ce fost intrebat de catre un consilier PSD, de ce o stație de autobuz, inteligenta, costa 60.000 de euro. Daca imparțim intreaga valoare a proiectului, 4.808.000 euro, la cele 80 de stații care urmeaza…

- Ai nevoie de un credit ipotecar, dar procesul complicat și cu emoții iți ingradește acțiunile. Motiv pentru care e bine sa știi ca ai la indemana servicii specializate, precum cele oferite de brokerii de credite, ca sa scapi de tensiune și griji. Acesta se va ocupa de dosarul tau și iți va explica…

- Guvernul a alocat miercuri județului Suceava 46,293 de milioane de lei pentru proiectele locale, a doua cea mai mare suma din țara, dupa Constanța. Banii au fost alocați din Fondul de Rezerva aflat la dispoziția Guvernului. Din suma totala de 46,293 de milioane de lei, 5,015 milioane sunt pentru Consiliul…