Stiri pe aceeasi tema

- Daca și tu iubești kiwi, atunci ar fi timpul sa-l consumi mai des, deoarece aduce o mulțime de beneficii asupra sanatații tale. Iata ce se intampla in corpul tau daca mananci doi kiwi cu coaja in fiecare zi!

- In fiecare an, tutunul ucide peste opt milioane de oameni la nivel global, conform datelor Organizației Mondiale a Sanatații. Cei care nu mor din cauza fumatului dezvolta diverse boli asociate acestui viciu. The post UN NOU STUDIU Fumatul afecteaza sistemul imunitar, dar beneficiile renunțarii sunt…

- Circa 200 de elevi si profesori din patru unitati de invatamant au plecat in mars pe un traseu de cativa kilometri, prin municipiul Focsani, de Ziua mondiala a miscarii pentru sanatate, pentru a promova miscarea si beneficiile acesteia pentru sanatate. ‘Am organizat aceasta activitate, astazi, 10 mai,…

- Urzicile, un remediu sanatosEczemele de piele sunt printre cele mai comune probleme dermatologice, iar urzicile pot fi un remediu eficient in tratarea lor. Consumul de urzici sub forma de mancare sau aplicarea locala a acestora sub forma de crema poate ameliora simptomele eczemelor și poate contribui…

- Siropul din flori de papadie este un produs mai putin cunoscut, desi este foarte gustos si are multe proprietați medicinale. Este un lichid de consistența mai vascoasa, de aceea mai este denumit și „mierea de papadie” sau „miere falsa”. Atat florile, frunzele, cat și radacina de papadie conțin numeroase…

- Este logic ca prea multa ciocolata ar fi daunatoare pentru sanatate din cauza conținutului ridicat de grasimi și zahar din majoritatea produselor. Dar ce ar trebui sa facem din afirmațiile conform carora consumul de ciocolata este de fapt indicat?

- Practicarea regulata a exercițiilor fizice și implicarea in activitați sportive reprezinta cheia catre o viața sanatoasa, conform medicilor. Sportul iți poate aduce o viața echilibrata atat din punct de vedere fizic, cat și mintal. Sportul este și o sursa de divertisment, drept dovada apariția multor…

- Interviu cu Dr. Mariana Matei, medic primar chirurgie vasculara și chirurgie generala la Spitalul Regina Maria din Cluj Varicele sunt vene largi, proeminente, palpabile și vizibile la suprafața pielii, in zona coapsei și a gambei. Acestea reprezinta manifestarea locala a bolii varicoase, afecțiune…