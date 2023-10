Stiri pe aceeasi tema

- Sunt vești uriașe pentru viitorii șoferi din Romania! Acest regulament va avea parte de noi modificari importante ce vor avea menirea sa ii ajute pe toți cei care au de gand sa obțina permisul de conducator auto. Pana acum acest aspect dadea mari batai de cap tuturor celor care iși doreau sa susțina…

- Deputatul AUR Mircia Chelaru a declarat, marti, in plen, la Ora Guvernului, ca fenomenul consumului de droguri reprezinta "un cataclism social", "o amenintare catastrofala la securitatea biologica a natiunii", mentionand ca "Romania de astazi este rezultatul acumularii defectelor unor politici publice…

- Fostul ministru de interne, Lucian Bode, a vorbit, duminica, despre situația traficului și consumului de droguri din Romania. Fostul ministru spune ca „situația in care se afla Romania nu e una unica, nicidecum excepționala” și ca „prevenția trebuie sa fie baza și sa inceapa cat mai devreme”.

- Nutritionistii recomanda sa includem in alimentatia noastra zilnica un numar de cinci portii de fructe sau legume proaspete. Aceste fructe nu doar ca ne furnizeaza vitamine si minerale esentiale pentru sanatatea noastra, dar si antioxidanti care lupta impotriva radicalilor liberi si previn aparitia…

- Traficul de droguri a crescut rapid in Romania, varsta consumatorilor a scazut dramatic pana la 10-11 ani, iar traficanții dezvolta noi metode de distribuire, arata informațiile transmise de autoritați in ultimele luni. In tot acest timp, politicienii romani culpabilizeaza elevii și adolescenții și…

- Umaniștii au luat act cu speranța de faptul ca propunerea Partidului Umanist Social Liberal, ca problema combaterii traficului și consumului de droguri sa ajunga pe masa Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, a fost acceptata de președintele Klaus Iohannis, susține Grațiela Gavrilescu, președintele…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti ca industria tutunului are „evaziune zero” in Romania. „Este impresionanta tehnologia de varf pe care o folositi, designul produsului si, nu in ultimul rand, comunitatea pe care ati creat-o cu angajatii acestei afaceri. (…) Pana acum s-au investit aproape 600…

- Alina Gorghiu, Ministrul Justiției, a declarat ca anul acesta au fost inițiate cercetari in mai mult de 6.000 de dosare penale privind traficul de droguri."Chiar in aceste zile ne confruntam in Romania cu o tema extrem de sensibila: consumul si traficul de droguri. Din pacate, in ultimul timp, fenomenul…