Stiri pe aceeasi tema

- Ceaiul matcha este un fel de ceai verde. Datorita conținutului sau de antioxidanți, poate fi bun pentru inima, greutate, dar și pentru alte aspecte ale sanatații. De asemenea, este foarte ușor sa il introduci in dieta ta. Iata ce spun specialiștii, care sunt multipelele beneficii ale ceaiului Matcha…

- Un nou pericol la care se pot expune șoferii din Romania! Recent, un politist roman a verificat un mit despre sucul de socata care ar putea aduce o surpriza neplacuta unui sofer tras pe dreapta si verificat cu aparatul etilotest. Cum poți ramane fara permis dupa ce ai consumat un pahar cu socata.

- Un produs aflat zilnic pe mesele romanilor se scumpeste, dupa ce Ucraina a interzis exporturile.Pana pe 15 septembrie, Romania nu va mai putea importa zahar din Ucraina, iar acest lucru reprezinta o adevarata lovitura pentru tara noastra, in contextul in care suntem cei mai mari importatori de zahar…

- Specialiștii in sanatate explica de ce sa bei un pahar de suc de roșii in fiecare zi. Daca faci din aceasta activitate un obicei, organismul tau iți va mulțumi. Afla in randurile de mai jos ce se intampla in corp cand ai o dieta bogata in produse din roșii. De ce sa bei un pahar […] The post De ce sa…

- Sucul de roșii este o bautura populara care ofera o mare varietate de vitamine, minerale și antioxidanți puternici. Este deosebit de bogat in licopen, un antioxidant care are multiple beneficii pentru sanatate. Iata ce se intampla in organismul tau daca bei un pahar de suc de roșii zilnic, timp de doua…

- In perioada 22 – 26 mai, prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalitații, Poliția Romana organizeaza o noua ediție a evenimentului „Saptamana Prevenirii Criminalitații”. Zilnic vor fi organizate activitați ale polițiștilor maramureșeni, maramureșenii urmand a fi informați cu privire la modul…

- Cina este una dintre mesele cele mai importante pentru oameni, dar ea trebuie servita cu cateva ore inainte de somn. Multe persoane considera ca ora ideala este la ora 18:00, dar specialiștii au alte pareri.

- Un raport realizat de Bitdefender și de producatorul de echipamente pentru rețea Netgear arata ca dispozitivele IoT sunt printre cele mai vulnerabile echipamente IT, intrucat dispun de masuri de securitate slabe. Dintre acestea, televizoarele, prizele și routerele expun utilizatorii celor mai mari riscuri…