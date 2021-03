Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand l-a prezentat pe Matei Creiveanu, noul administrator public al Timișoarei, primarul Dominic Fritz spunea ca ii va delega semnatura de ordonator de credite, astfel ca va iscali in locul edilului toate facturile primariei. A primit nenumarate critici și acum explica de ce a ales sa faca acest…

- Este sanatos untul de arahide? Nutriționistul Gianluca Mech explica beneficiile! Untul de arahide este o crema tartinabila extrem de gustoasa pe care din ce in ce mai mulți oameni o includ in alimentație, mai ales ca nu conține colesterol, dar este foarte bogat in proteine și substanțe hranitoare. Nutriționistul…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a respins din nou, sambata, criticile potrivit carora UE ar fi incheiat prea tarziu acorduri de precomenzi de vaccinuri cu laboratoarele farmaceutice, scrie AFP.

- La propunerea deputatului PAS Dumitru Alaiba, in R. Moldova ar putea fi permisa importarea pieselor și accesoriilor pentru mijloacele de transport la mina a doua. Inițiativa legislativa a fost deja inregistrata la Parlament și urmeaza a fi supusa dezbaterilor. Autorul proiectului spune ca interdicția…

- In predica din Duminica a 29-a dupa Rusalii, Episcopul vicar patriarhal Ieronim Sinaitul a prezentat legatura dintre cei zece leprosi cu Sfantul si Dreptul Iov, mult rabdatorul, informeaza Basilica.ro. Preasfintitul Parinte Ieronim Sinaitul a facut trimitere la indemnul Sfantului Apostol Pavel,…

- Colegiul Medicilor va invita sa luati parte la un demers de informare in premiera, organizat in parteneriat cu Universitatile de Medicina si Farmacie. O parte dintre cei mai cunoscuti medici din Romania raspund la cele mai mari curiozitati despre vaccin, de la profilul beneficiu-siguranta pana la criteriile…

- La mai bine de patru ani dupa modificarea legislatiei care prevede ca presedintele tarii nu poate fi membru de partid, Igor Dodon sustine ca acest lucru a fost facut pentru a distruge Partidul Socialistilor din Republica Moldova, noteaza IPN.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține ca in perioada Sarbatorilor nu se vor putea organiza petreceri. El face un apel catre oameni sa fie precauți, iar daca vor sa petreaca Sarbatorile sa o faca impreuna cu familia și sa evite contactul cu persoane din exterior. Citește și: Numele miniștrilor…