Beneficiile postului asupra sănătății Postul nu este doar cea mai veche metoda de combatere a bolilor, dar și cel mai bun remediu, deoarece nu are efecte secundare. Postul este cel mai natural și cel mai autentic proces de purificare a corpului fizic. Instinctul de a ține post atunci cand corpul este ranit sau bolnav rezida chiar in ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul lituanian al Sanatatii, Arunas Dulkys, a precizat ca decizia privind suspendarea vaccinului este o masura de prevenție și a subliniat ca va fi in vigoare pana cand EMA va furniza concluziile finale cu privire la siguranta serului. Oficialul a subliniat ca, personal, are incredere in vaccin…

- Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) bolile cardiace prezinta principala cauza de deces la nivel mondial. Aproximativ 18 milioane de persoane mor anual din cauza afectiunilor cardiace, iar dintre acestea 90% dintre decese sunt cauzate de infarct. Prevenirea si gestionarea bolilor…

- Estonia colaboreaza cu Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pentru a dezvolta pasapoarte vaccinale digitale, care vor include un cod QR ce ar putea fi recunoscut la nivel mondial, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Problema unui astfel de proiect este aceea de a sti daca autoritatile care…

- CHIȘINAU, 9 feb – Sputnik. Prim-ministrul interimar, Aureliu Ciocoi, s-a intalnit cu ambasadorul Federației Ruse la Chișinau, Oleg Vasnețov. © Photo : Guvernul Republicii MoldovaAureliu Ciocoi s-a intalnit cu ambasadorul Rusiei la Chișinau, Oleg Vasnețov Cei doi oficiali au discutat despre organizarea…

- Fostul ministru al Sanatații, Nelu Tataru a discutat luni, la B1 TV, despre redeschiderea școlilor, vaccinarea profesorilor și testarea rapida a elevilor, la apariția posibilelor simptome de COVID-19. Nelu Tataru a explicat ca intotdeauna a susținut revenirea elevilor in salile de clasa, iar…

- La deschiderea școlilor, guvernul Cițu acționeaza total opus fața de multe dintre țarile europene care au testat in masa cadrele didactice INAINTE de deschiderea școlii.La finalul anului trecut și mai ales in ianuarie 2021 in toata Europa miniștrii Sanatații au organizat testarea pe scara larga a profesorilor…

- Investițiile in aur se pot face prin achiziționarea de lingouri sau monede de aur de la sediile bancilor, iar valorificarea se poate face prin vanzarea catre banca sau la casele de amanet. In schimb, o investiție in aur nu aduce dividente, cum e cazul unei investiții in acțiunile unei companii care…

- Nu este intotdeauna ușor sa gasești timp pentru a face exerciții fizice, insa beneficiile unei vieți active sunt numeroase, iar sportul este o parte esențiala a unui stil de viața sanatos.