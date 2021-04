Beneficiile postului asupra organismului Un studiu japonez dezvaluie ca efectele postului asupra metabolismului uman sunt de fapt mult mai ample decat au indicat cercetarile anterioare, iar postul intermitent ar putea avea beneficii nestiute pana acum. Intr-o lucrare publicata in ianuarie 2019, in revista Scientific Reports, o echipa de cercetatori de la Institutul de Știința și Tehnologie Okinawa (OIST) și Universitatea Kyoto a dezvaluit unele dintre efectele postului care depașesc simpla ardere a grasimilor, transmite Universul.net. Analizand sangele a patru participanți tineri, sanatoși, dupa ce au postit 34 și 58 de ore, echipa de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

