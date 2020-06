Beneficiile pentru sănătate oferite de uleiul CBD Exista mai multe insinuari atat online cat și in presa scrisa despre eficacitatea uleiului CBD in tratarea diferitelor afecțiuni. Unele persoane susțin ca uleiul CBD este eficient in tratarea convulsiilor, anxietații și inflamației iar altele cred ca uleiul CBD poate gestiona durerea cronica și insomnia. Oricare ar fi situația, CBD-ul ofera numeroase beneficii, insa in acest articol vom explora 4... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Maramures si Primaria Baia Mare finanțeaza in comun, cu peste 2 milioane de lei dotarea salii de operatii Chirurgie cardiaca, cardiovasculara si toracica din cadrul Spitalului Judetean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare. Pasul investițional comun facut de cele doua administrații…

- Deputatul PSD de Mureș Florin Buicu, care deține funcția de președinte al Comisiei pentru sanatate și familie din Camera Deputaților, a scris luni, 18 mai, pe pagina sa de Facebook, un text in care iși exprima nemulțumirea vis a vis de modificarea de catre Guvern a statutului Casei Naționale de Asigurari…

- Primele plati ale stimulentului financiar acordat personalului medical se vor face pana la sfarsitul saptamanii, a declarat ieri ministrul fondurilor europene, Marcel Bolos. El a precizat ca aproximativ 14 mii de cadre medicale vor fi platite prin intermediul Ministerului Sanatatii, iar aproape 30 de…

- Fix 80 de contracte a incheiat firma Vavian Trading de la inceputul anului și pana in prezent. Toate fara licitație. Sursa articolului: Achiziții dubioase, in Sanatate: contracte cu statul, date in 60 de SECUNDE! Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Consilierii județeni au aprobat joi, 30 aprilie, intr-o ședința ordinara de lucru desfașurata in mediul online, rectificarea in regim de urgența a bugetului general al județului Mureș pentru anul 2020. Astfel, a fost aprobata o rectificare a bugetului județean in sensul includerii sumei de 1.360.000…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va mentine recomandarea ca pacientii sa contacteze mai intai medicul de familie, chiar daca este vorba despre o urgenta. Reprezentantii institutiei fac un apel la cetateni sa adopte in continuare un comportament prudent, in concordanta cu recomandarile specialistilor,…

- Cadre medicale din 40 de spitale din Romania au participat joi, 16 aprilie, cu incepere de la ora 11:00, la o videoconferința cu medici chinezi, pe tema tratarii pacienților depistați pozitiv cu noul coronavirus. Videoconferința a fost posibila in urma unei acțiuni demarate in plan local, la inițiativa…

- Un numar de 100.000 de doze de hidroxiclorochina vor fi donate de Sandoz, dozele urmand a fi distribuite spitalelor pentru tratarea a peste 4.000 de pacienti spitalizati si diagnosticati cu COVID-19, conform protocolului national standard de tratament aprobat de autoritatile din Romania. Source