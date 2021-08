Beneficiile pentru sănătate ale lăptișorului de matcă Laptișorul de matca este un produs al albinelor extrem de benefic pentru sanatate, astfel ca nu ar trebui sa va lipseasca din dieta. Este bine sa țineți seama și de contraindicații și sa discutați cu un apifitoterapeut. Beneficiile pentru sanatate ale laptițorului de matca includ capacitatea sa de a preveni – anumite tipuri de cancer – scaderea tensiunii arteriale – tratarea infertilita Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Pepenele verde este alimentul perfect vara: satios, hidratant, foarte gustos. In zile caniculare, poate fi consumat ca atare, dar si intr-o salata, in combinatie cu proteine din branzeturi sau alaturi de alte legume. Oricat ar fi de bun, acest aliment este contraindicat pentru unele persoane,…

- Beneficiile sarii de bucatarie pot fi observate daca folosești acest mineral pentru tratarea leziunilor bucale, desfundarea nasului, ușurarea durerilor in git și multe alte neplaceri legate de sanatate. Din punct de vedere istoric, clorura de sodiu, cunoscuta sub numele de sare de bucatarie, era folosita…

- Se știe ca mersul pe jos este o forma buna de mișcare. Adesea, lucrurile simple sunt cele mai eficiente. Nici nu-ti imaginezi ce beneficii imense aduc sanatatii 5-10 minute de mers descult. O poti face afara, pe iarba, nisip sau asfalt, atunci cand temperaturile sunt prietenoase, dar si in casa. Beneficiile…

- Papadia are multiple beneficii pentru sanatate. Care sunt numeroasele proprietați ale acestei plante? Cum sa o utilizezi pentru a beneficia de calitațile sale terapeutice? Cui ii este recomandata? Afla raspunsurile din acest articol. I se mai spune „dintele leului”. Papadia (Taraxacum officinale) este…

- Practica Yoga, asociata adesea cu relaxarea mentala si detasarea de haosul cotidian, a devenit, in ultimii ani, din ce in ce mai populara in randul persoanelor active care gasesc in aceasta o forma de echilibrare. Si in Romania, yoga castiga teren. Intr-o societate in care simtim adesea ca este dificil…

- Tequila este una dintre cele mai consumate bauturi alcoolice la nivel mondial si este 100 mexicana, dar consumul sau in exces poate fi cauza a multor boli. Cu toate acestea, atunci cand este bauta cu masura, poate avea chiar beneficii pentru sanatte, deoarece provine din agave, arata un studiu realizat…

- Ne petrecem cele mai multe ore din zi stand la birou, in fața calculatoarelor, lucru care se constata inclusiv intr-o serie de statistici deloc imbucuratoare. Sedentarismul este una dintre cele mai grave probleme cu care se confrunta in ziua de astazi multe persoane. Insa pentru cei mai mulți, munca…

- Fibrele sunt mai importante pentru dieta și cel mai probabil nu consumi suficiente pentru a avea o dieta complexa și sanatoasa. Acest lucru se intampla din cauza faptului ca cei mai mulți dintre noi consumam foarte multa mancare procesata, saraca in fibre. Desigur, este mai ușor sa mananci fast-food…