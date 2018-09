Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formatiei Dinamo, Florin Bratu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, comentand ratarea calificarii in grupele Europa League a echipelor romanesti CFR Cluj si FCSB, ca este nevoie de o schimbare de mentalitate pentru a nu mai subestima adversarii din cupele europene. …

- Grupul Alro a inregistrat in primul semestru un profit net consolidat de 154 milioane lei, cu 17% sub nivelul din periaoda similara a anului trecut, cand s-a cifrat la 187 milioane lei, rezultatele producatorului de aluminiu fiind influentate de costul mai ridicat al materiilor prime,…

- Din 2009, anul in care a fost inregistrata la Registul Comertului Iasi, si pana anul trecut, firma a adunat datorii de 5,3 milioane de lei, in contextul in care, din 2017 merge pe minus. Ultimul bilant depus la ANAF arata ca Urbis Design avea anul trecut o cifra de afaceri de 2,9 milioane de lei, mai…

- Masinile diesel sunt principala cauza a poluarii in orasele europene, nivelurile ridicate de oxid de azot (NOx) fiind responsabile pentru decesul prematur a 71.000 de persoane, este una dintre concluziile unui studiu conceput de Transport & Environment,...

- Un tanar de 29 de ani, urmarit internațional de autoritațile din Spania pentru furt de ceasuri si bijuterii in valoare de aproape 5 milioane de euro, a fost capturat de polițisti din Constanța. Suspectul a fost dus in Arestul IPJ Constanța.

- Juventus platește 117 milioane de euro pentru transferul lui Cristiano Ronaldo, trebuie sa și vanda pentru a fi in echilibru financiar. Iar unul dintre jucatorii care ar putea pleca este Miralem Pjanici, playmakerul bianconero, de care antrenorul Allegri nu vrea sa se desparta. Insa oferta e prea buna.…

- UEFA a exclus-o pe AC Milan din cupele europene. Plus o amenda consistenta. Gruparea lombarda va trebui sa scoata din buzunar 30 de milioane de euro! Decizia nu e definitiva și va fi atacata de italieni cu recurs la TAS. Anunțul UEFA pe site-ul oficial este destul de ambiguu. Intr-o prima faza se vorbește…

- Casa de Asigurari de Sanatate Gorj a eliberat de la inceputul anului si pana in prezent 1.351 de carduri europene de sanatate. Numarul solicitarilor este comparabil cu cel inregistrat in perioada similara a anului trecut. Potrivit lui Daniel Surlea, șeful Casei de Asigurari de Sanatate Gorj, gorjenii…