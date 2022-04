Beneficiile factoringului pentru firmele en-gros și firmele de distribuție Firmele care vand marfa en-gros și firmele de distribuție opereaza adesea cu marje de profit mai mici, adica procentul veniturilor firmei nu depașește foarte mult costul bunurilor vandute. Asta inseamna ca aceste firme traiesc sub presiunea de a schimba rapid inventarul. In plus, uneori, clienții lor nu reușesc sa plateasca la timp facturile. Și asta le poate crea acestor firme un deficit de numerar care poate duce la probleme de reaprovizionare a stocurilor de marfa. Timpul necesar pentru a transforma marfurile/ produsele curente in numerar este cunoscut sub numele de ciclul capitalului de lucru.… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

Sursa articol si foto: presaonline.info

