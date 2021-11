Beneficiile ciorapilor medicinali Circulatia periferica precara este o conditie destul de frecventa. Medicii spun ca apare atunci cand fluxul sangvin este mai mic decat cel normal; acest lucru inseamna reducerea alimentarii cu oxigen si nutrienti a celulelor. In conditiile in care nivelul dioxidului de carbon creste simtitor in zonele afectate, devine obligatorie gasirea de solutii care sa poata sustine imbunatatirea circulatiei sangvine. Pentru obtinerea unui asemenea deziderat, medicii recomanda ciorapi medicinali de compresie, despre ale caror beneficii poti afla mai multe in randurile de mai jos. Stimularea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

