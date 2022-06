Beneficiile acordate angajaților sub formă de telefon, mașină abonament la sală sau la clinici medicale ar putea fi limitate O modificare a legislatiei fiscale pentru limitarea beneficiilor extrasalariale acordate angajatului, precum telefon, masina, abonamente la sala sau clinici medicale, a fost introdusa pe lista mai ampla de masuri fiscale pregatite de catre autoritati, potrivit informatiilor Profit.ro. Daca in prezent beneficiile extrasalariale nu sunt limitate, o masura pregatita acum prevede plafonarea acestora la cel mult 33% din salariul lunar al unui angajat. Autoritatile vor sa combata, astfel, practica utilizata de unii angajatori de a oferi un salariu mai mic in cadrul unui pachet salarial… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

