Stiri pe aceeasi tema

- Conform RECOM, SC Elcomex Agroindustrial SA a fost fondata in 2004, are sediul social in Nicolae Balcescu, din judetul Constanta, iar ca actionari apar Grecu Ion, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 99.188 , si Grecu Camelia, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 0.812…

- Un exemplar impresionant de zimbru se hranește in liniște in Parcul Natural Vanatori Neamț, el fiind filmat de angajații Administrației Parcului Natural Vanatori Neamț in timpul unei acțiuni de monitorizare.

- Kate Middleton, sotia printului William al Marii Britanii, si-a facut prima aparitie publica sambata, la Londra, dupa ce a fost diagnosticata cu cancer in urma cu cinci luni, scrie digi24.ro .

- Vrei sa te bucuri de un ten sanatos și plin de stralucire, care iți pune in evidența frumusețea naturala? Te invitam sa afli mai multe despre colagen, un compus deosebit de important in intregul organism, dar mai ales la nivelul tenului. Descopera cum acesta poate fi un aliat de nadejde pentru o piele…

- Cum se calculeaza pensia in Romania Cuantumul pensiei va fi calculat prin inmulțirea numarului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referința (VPR). VPR reprezinta raportul dintre valoarea punctului de pensie la data intrarii in vigoare a legii și nivelul mediu al stagiilor…

- In Japonia, un roman a dat lovitura cu un restaurant cu specific national, „La Mihai”, dupa numele proprietarului, Mihai Caulea, in Sumida, zona metropolitana din Tokyo. „La Mihai, Romania Bar Restaurant” Mihai spune ca japonezii nu se mai satura de mancarea tradiționala romaneasca, de mici, sarmale,…

- Dupa ce Piedone si-a lansat, vineri, programul intitulat „Contractului cu bucureștenii”, autoprezentandu-se ca „omul care inca mananca parizer, da, inca mananca usturoi”, CTP s-a dezlantuit impotriva lui.

- Din ce in ce mai multa lume prefera un loc de munca pe care il pot face din confortul propriei case. Potrivit studiilor, aceștia dau un randament mult mai bun și indeplinesc sarcinile mai repede. Locuri de munca remote In anul 2019 doar 0,8% dintre angajații din Romania lucrau de acasa. De atunci și…