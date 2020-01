Beneficii pentru parinti: care sunt concediile si banii pe care ti le acorda statul daca ai un nou-nascut

Stiri pe aceeasi tema

- Unele companii cheltuie anual bugete de sute de mii de euro pentru fidelizarea angajatilor. Si deja se stie ca salariul nu este singurul motiv pentru care un angajat accepta sau nu o oferta. Banii nu mai reprezinta uneori un stimulent suficient pentru angajati. Asadar, companiile au inceput sa inventeze…

- Tribunalul a decis ca firma italiana Salini Impreglio SpA va trebui sa despagubeasca Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), ca urmare a nerespectarii contractului. Compania...

- Romanii vor putea beneficia de pana la 710 lei, in anumite conditii. Statul va acorda acesti bani lunar. Proiectul de lege care prevede acest ajutor mai are de trecut un singur hop in Parlament. O propunere legislativa care-i priveste pe parintii cu copii mici a fost adoptata tacit in Senat si va merge…

- Vești uriașe! Statul vine in ajutorul unei categorii de romani. Suma de care aceștia pot beneficia fiind una semnificativa. A fost adoptata tacit, in Senat, o lege care permite romanilor care respecta anumite condiții sa ceara bani de la stat pentru...Vezi AICI cine sunt romanii care pot intra…

- Vasile Geambazi, nepotul lui George Becali, a declarat, marți, la ieșirea de la audierea de la sediul DNA, ca acuzațiile din dosar sunt de spalare de bani, precizand ca "daca statul roman are bani negri inseamna ca am spalat banii negri".Intrebat, la ieșirea de la DNA, daca este vorba despre…

- ■ Casa de Sanatate nu a rambursat sumele achitate de firme pentru concediile medicale ale angajatilor din luna ianuarie ■ un singur grup de firme are de incasat 337 mii de lei ■ La Conferinta de presa a PNL Neamt, de joi, 14 noiembrie, senatorul Eugen Tapu, a amintit ca printre multele disfunctii „mostenite“…

- "Din gașca de patrihoți a lui OR-am-BAN-OR-n-am-BAN sunt cațiva merituoși certați cu legea dar prieteni ai pariurilor. Caci au pariat impotriva leului pentru ceva cașcaval, iar acum vin sa ne fericeasca și sa ne indestuleze și pe noi din prea-plinul experienței dobandite in lupta lor cu statul, cu…

- Descoperire socanta facuta de un om al strazii in dupa amiaza zilei de joi, 10 octombrie: in timp ce se afla pe o strada din cartierul 1 Mai din Piatra Neamt si cauta prin tomberoane, omul a dat de cadavrul unui nou nascut. Imediat au fost alertati anchetatorii si la locul cu pricina au venit […] Articolul…