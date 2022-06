Stiri pe aceeasi tema

- Litrul de ulei vegetal a ajuns sa coste 50 de lei, mai scump cu 25%. Uleiul ambalat in sticle de plastic de 955 ml costa de la 48 la 50 de lei fața de prețul anterior de 36-39 de lei. Adica s-a scumpit cu 12 lei sau cu aproximativ 25%, scrie mold-street.com.

- Razboiul din Ucraina ar putea duce Romania in randul marilor producatori de ulei din lume. Fermierii au crescut deja suprafața cultivata cu floarea soarelui, sperand la caștiguri mai mari. La raft insa, clienții se uita ingrijorați, iar analiștii arata ca perspectivele nu sunt optimiste, avand in vedere…

- Producatorii de alimente din Marea Britanie pot inlocui uleiul de floarea soarelui cu uleiuri vegetale alternative, precum ulei de palmier rafinat sau ulei de cocos, pentru a putea rezolva un deficit de aprovizionare provocat de razboiul din Ucraina, a anuntat, vineri, Autoritatea de reglementare in…

- Astazi la Profi uleiul Floriol se vinde cu 17 lei per litru. Asta in condițiile in care, ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu a declarat in repetate randuri ca Romania detine suficiente stocuri de ulei, astfel incat sa nu apara niciun fel de dezechilibru. „Romania, intr-un an agricol normal, cu suficiente…

- Efectele razboiului din Ucraina au inceput sa se simta in Europa. Uleiul de gatit a ajuns sa fie vandut in cantitați din ce in ce mai mici. Unele lanțuri de magazine din Marea Britanie au decis sa fie dat cu porția, fiecare client putand sa cumpere nu mai mult de trei litri. Cum explica specialiștii…

- Lanturile de supermarketuri din Grecia au anuntat joi ca vor restrictiona cantitatea de faina si ulei de floarea soarelui pe care o pot cumpara clientii, o masura de precautie pe fondul majorarii cererii, din cauza temerilor ca aprovizionarea va fi afectata de razboiul din Ucraina, transmite Reuters.…

- Stocurile de ulei sunt pe cale de sfarșite in Italia, unde autoritațile au anunțat ca mai sunt rezerve pentru circa o luna, daca consumul se menține la cotele actuale. Situația s-ar putea complica și mai mult, daca conflictul din Ucraina continua și vor fi probleme in ceea ce privește insamanțarile…

- Scumpirile din ultima vreme ii afecteaza din ce in ce mai tare pe romani. Oamenii trebuie sa scoata tot mai mulți bani din buzunar pentru a-și cumpara alimente sau pentru a-și plati facturile. Printre produsele alimentare care s-au scumpit cel mai mult in aceasta perioada și continua sa se scumpeasca…