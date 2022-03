Stiri pe aceeasi tema

O familie din Ucraina a incercat sa intre in Romania cu 1,6 milioane dolari și peste 50.000 euro, ceasuri, bijuterii și genți de marca.

Primii 44 de cetațeni din Ucraina ajunși in Romania din cauza razboiului au fost angajați, a anunțat ministrul Muncii, Marius Budai.

Eurodeputatul PSD Dan Nica a pledat, in sesiunea plenara de la Strasbourg, pentru accederea Romaniei in Spațiul Schengen, in vederea mai bunei gestionari a fluxurilor de refugiați din Ucraina.

Un tren cu 400 de cetateni straini care provin din Ucraina va sosi la Bucuresti vineri seara, la ora 22:10, a anuntat CFR Calatori, potrivit Agerpres.

Oameni din toata lumea platesc pentru a inchiria spații din Ucraina prin Airbnb, chiar daca nu vor ajunge niciodata acolo, in incercarea de a-i ajuta pe rezidenții care se confrunta cu dificultați financiare extreme din cauza invaziei ruse, infomeaza The Guardian.

Un milion de persoane au fugit din Ucraina in țarile vecine intr-o saptamana, au anunțat reprezentanții ONU, citați de Reuters, scrie Mediafax.

Un microbuz cu 11 persoane - 6 adulți și 5 copii - din Ucraina s-a rasturnat, marți seara, pe o șosea din județul Bihor.

Grecia, locul de nastere al democratiei, sprijina sanctiunile Uniunii Europene impotriva Rusiei dupa invazia ei ilegala a Ucrainei si este gata sa gazduiasca refugiati ucraineni, a declarat prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis marti in parlament, citat de Reuters.