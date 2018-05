Stiri pe aceeasi tema

- Benedict Cumberbatch, cunoscut pentru rolul lui “Doctor Strange” și Sherlock Holmes in serialul “Sherlock”, a anunțat de curand ca nu va mai accepta niciun rol in vreun film in care femeile și barbații nu sunt platiți egal. Compania de producție a lui Cumberbatch este formata in mare parte din femei,…

- Odata cu intrarea in vigoare a Legii salarizarii unitare de la 1 iulie 2017, alesii locali au avut mana libera la cresteri salariale. In numai sase luni, lefurile din primarii si consilii judetene au...

- John Higgins a reușit o prestație foarte buna impotriva lui Jack Lisowksi, scoțianul caștigand de-o maniera impresionanta disputa din optimile Campionatului Mondial de Snooker, scor 13-1. La un singur frame distanța de calificarea printre cei mai buni opt din lume se afla și Ding Junhui: 12-4 cu Anthony…

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, nu este multumita de masurile luate de compania Facebook in urma sustragerii ilegale a datelor a 87 de milioane de utilizatori, a declarat vineri un purtator de cuvant al acesteia pentru site-ul EUObserver.com.

- DECIZIE… In urma cu doua zile, a fost promulgata Legea privind exonerarea personalului platit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentand venituri de natura salariala, prin care se reglementeaza exonerarea de la plata a sumelor reprezentand venituri de natura salariala, incasate in temeiul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri, 28 februarie, ca toti medicii si toate asistentele din Romania vor intra de la 1 martie direct pe grila de salarizare din 2022 și vor primi majorari salariale. Conform ministrului, un medic primar va primi 15.000 de lei pe luna, in loc de…

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter "sa faca mai mult" pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia...