Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Bacau, eurodeputatul Dragos Benea, a condamnat faptul ca Guvernul va face rectificarea bugetara cu o luna inainte de congresul de alegeri din PNL, potrivit Agerpres. Benea a subliniat ca, astfel, presedintii de consilii judetene si primarii liberali vor fi conditionati de premierul…

- Vesti minunate pentru romani, dar indeosebi pentru primarii și presedinții de Consiliilor Județene de la PNL: drumul spre fericire trece prin pixul premierului Cițu si e condiționat de votul pentru candidatul...

- Florin Cițu incepe sa iși betoneze terenul inainte de alegerile pentru funcția suprema in PNL! Inca o filiala a fost tranșata de susținatorii sai, in urma alegerilor. La Vaslui, ”team Cițu” s-a impus detașat in fața susținatorilor lui Ludovic Orban. Nelu Tataru, care a sarit in banca premierului,…

- Risc de inundatii in unele zone Foto: ISU Galați În urma ploilor torentiale hidrologii avertizeaza ca în anumite zone este risc de inundatii. În judetul Cluj este cod rosu pe râurile Fenes si Hasdate pâna la ora 22:00. Pâna la miezul noptii este…

- Presedintele interimar al PNL Neamt, senatorul Eugen Tapu-Nazare, a transmis luni ca il sustine pe premierul Florin Citu pentru sefia Partidului National Liberal, conform unui comunicat de presa remis Agerpres. Pentru conducerea filialei, presedintele interimar a transmis ca il sustine pe prefectul…

- Presedintele PSD Bacau, eurodeputatul Dragos Benea, s-a declarat, joi, nemultumit de lipsa unei finantari consistente in Programul National de Recuperare si Rezilienta (PNRR) pentru construirea de autostrazi in Moldova. "Pentru Moldova, 'autostrazile' din PNRR sunt o invitatie la mersul pe…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, vizita sefului statului va avea loc la ora 12,00.Guvernul a anuntat ca la aceasta vizita va participa si premierul Florin Citu.Joi dimineata, prim-ministrul va avea o intalnire cu reprezentantii sectorului HORECA, la sediul Prefecturii Constanta. La finalul intalnirii…

- Revocarea lui Vlad Voiculescu a scindat coalitia de guvernare. Președintele PNL Ludovic Orban a reactionat dur la atacurile partenerilor din USR – PLUS.Ludovic Orban: Prin declarațiile de ieri, fostul ministru al Sanatații mi s-a parut ca trece in bancile opoziției, alaturi de AUR și PSD, dand apa la…