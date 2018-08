Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al optulea sezon X Factor, care va avea premiera la Antena 1, duminica, 26 august, de la ora 20.00, vine cu o mulțime de surprize atat pentru telespectatori, cat și pentru jurați și prezentatori. Mihai Bendeac și Vlad Dragulin s-au alaturat echipei și vor cauta factorul X alaturi de Delia, Carla’s…

- Cel de-al optulea sezon X Factor, care va avea premiera la Antena 1, duminica, 26 august, de la ora 20.00, vine cu o multime de surprize atat pentru telespectatori, cat si pentru jurati si prezentatori. Mihai Bendeac si Vlad Dragulin s-au alaturat echipei si vor cauta factorul X alaturi de Delia, Carla’s…

- Horia Brenciu vrea sa iși deschida școala de canto. Dupa experiența sa de jurat la pupitrul ”X Factor”, show ce va avea premiera duminica aceasta, de la 20:00, la Antena 1, juratul Horia Brenciu a observat unele lucruri care nu i-au placut in ceea ce privește pregatirea muzicala a tinerilor artiști,…

- Carla’s Dreams vrea inca o provocare in noul sezon ”X Factor”. Dupa ce in sezonul trecut a reușit o premiera cu ”Grupurile”, al caror mentor a fost, anul acesta, juratul ”X Factor” se gandește sa iși bata propriul record. In 2017, Ad Libitum, trupa al carui mentor a fost Carla’s Dreams, a reușit sa…

- Aflat intr-o noua postura, in cel de-al optulea sezon ”X Factor”, actorul Vlad Dragulin și-a luat in serios rolul de… inger pazitor. Mihai Bendeac și Vlad Dragulin vor fi cei care vor avea grija de concurenții ”X Factor” in acest sezon inainte de a intra pe scena. ”Noi nu suntem prezentatori, suntem…

- Show-ul care este mereu in cautare de noi talente a fost prezentat de Razvan si Dani multe sezoane. Insa producatorii au simtit ca este timpul pentru o schimbare, iar cei vizati au fost prezentatorii. Juriul este acelasi, format din: Horia Brenciu, Carla’s Dreams, Delia si Stefan Banica. Iar noul prezentator…

- Pe 18 mai, Razvan Simion si Dani Otil anuntau ca renunta la posturile de prezentatori ai emisiunii „X Factor”, de la Antena 1, dupa sapte ani de colaborare. S-a aflat cine va fi noul prezentator. Filmarile bat la usa, sezonul nou sta sa inceapa, asa ca Antena 1 a trebuit sa rezolve si problema prezentatorului…

- Filmarile bat la usa, sezonul nou sta sa inceapa, asa ca Antena 1 a trebuit sa rezolve si problema prezentatorului de la „X Factor", dupa ce Razvan si Dani au decis sa renunte. Click! a aflat ca show-ul jurizat de Delia, Horia Brenciu, Stefan Banica si Carla's Dreams va fi prezentat de actorul Mihai…