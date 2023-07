Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul britanic al apararii și consilierul pentru securitate naționala al SUA au sugerat ca Ucraina ar trebui sa arate mai multa recunoștința pentru ajutorul primit din partea Occidentului, potrivit The Guardian.

- Razboi in Ucraina, ziua 504. Liderii NATO, incepand cu Secretarul General Jens Stoltenberg, transmit Ucrainei ca nu este posibila invitarea acestei țari in alianța militara, cat timp țara este in razboi cu Rusia.

- Secretarul britanic al apararii, Ben Wallace, a sugerat ca Ucraina ar trebui sa puna mai mult accent pe recunostinta catre Occident pentru asistenta acordata, dupa ce Volodimir Zelenski s-a aratat nemultumit, marti, pentru ca tarii sale nu i s-a dat un calendar ferm pentru aderarea la NATO, relateaza…

- „Fie ca ne place sau nu, oamenii ar vrea sa vada un pic de recunostinta”, a spus Wallace la un briefing de presa la Vilnius, atunci cand a fost intrebat despre comentariile presedintelui ucrainean care a spus ar fi „absurd” ca Kievului sa i se spuna ca este binevenit in NATO, fara a i se da o perspectiva…

- Rusia nu va castiga razboiul din Ucraina doar prin mijloace militare, a reafirmat seful Statului Major al SUA, generalul Mark Milley, avertizand ca, de asemenea, este putin probabil ca Kievul sa reuseasca sa expulzeze rapid toate fortele ruse de pe teritoriul sau, transmite AFP. „Acest razboi nu va…

- Guvernul britanic a semnalat din nou, miercuri, ca nu va furniza Ucrainei avioane militare, desi este initiatorul unei coalitii in acest sens, ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, afirmand ca Statele Unite trebuie sa ia decizia in privinta livrarii de aeronave F-16, scrie Mediafax.Marea Britanie…

- Rusia poate folosi arme chimice daca contraofensiva ucraineana are succes și Kievul reușește sa-și recaștige teritoriile, a declarat Ben Wallace, informeaza BBC. Luni dupa-amiaza, Wallace a raspuns la intrebarile deputaților din Parlament. Cand ministrul a fost intrebat daca este ingrijorat de posibilitatea…

- Este ziua numarul 442 a razboiului din Ucraina. Armata ucraineana avanseaza la Bahmut, in special pe flancuri, unde mercenarii gruparii Wagner au fost inlocuiți de soldați ruși. Noile trupe trimise de Moscova au suferit deja doua infrangeri consecutive care s-au soldat cu retrageri și un numar mare…