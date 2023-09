Ben-Oni Ardelean, ex-PNL, și-a lansat propria formațiune politică, „Mișcarea Speranței” Fostul deputatl PNL de Timiș, Ben-Oni Ardeelan, și-a lansat propria platforma politica, vineri, la doar doua zile dupa ce a anunțat ca pleaca din PNL. Noua formațiune se numește „Mișcarea Speranței” și va fi, conform inițiatorilor, o platforma „ce dorește sa aduca o schimbare pozitiva in peisajul politic național”. Deputatul Ben-Oni Ardelean este unul dintre […] The post Ben-Oni Ardelean, ex-PNL, și-a lansat propria formațiune politica, „Mișcarea Speranței” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

