Stiri pe aceeasi tema

- Voichița Lazureanu, candidatul PSD pentru Primaria Timișoara, a vorbit la emisiunea PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set, despre planurile sale in cazul in care ar ajunge in fotoliul de primar. „Legea este lege pentru toata lumea, trebuie facuta ordine in primarie și in administrația locala.…

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, candidat la un nou mandat de primar al Timisoarei, a indemnat cetatenii sa iasa la votare la scrutinul local de duminica, sa voteze echipa PNL, intrucat unii contra-competitori mizeaza pe o absenta a electoratului mai varstnic, inducandu-le oamenilor teama de…

- Deputatul USR Stelian Ion, candidatul alianței USR PLUS la Primaria Constanța, i-a cerut public candidatului PNL retragerea din cursa pentru Primaria Constanța, dupa ce presa locala a dezvaluit o serie de tranzacții imobiliare pe care Vergil Chițac și soția sa le-au facut in ultimii ani și care nu erau…

- Dominic Samuel Fritz a revenit la PRESSALERT LIVE si mai increzator in sansele sale la castigarea Primariei Timisoara. Candidatul USR-PLUS a fost foarte preocupat de intalnirile cu cetatenii din cartierele neglijate ale metropolei vestice si promite schimbari radicale in modul in care administratia…

- Dominic Fritz, candidatul USR-PLUS pentru funcția de primar al Timișoarei va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre experiența campaniei electorale aflate in plina desfașurare pentru alegerile locale de la sfarșitul lunii,…

- Asa-zisii turisti au abordat patru taximetristi in zona Garii de Nord. Iata ce probleme au intampinat: Primul taximetrist le-a cerut celor doi 10 euro, adica aproape 50 de lei pentru o cursa de doar 3,2 kilometri, pana la Universitate. Al doilea taximetrist le-a cerut tot 10 euro,…

- In ultimii ani, am vazut cum PMP la Iasi a inregistrat o crestere constanta, cum a evoluat si cum proiectele consilierilor judeteni si locali au fost fundamentale pentu dezvoltarea economica si sociala a judetului. In paralel, am urmarit declaratiile si actiunile celor care au condus Iasul in ultimii…

- Deputatul social-democrat, Alfred Simonis, care este si presedintele PSD Timis, a facut un apel la primarul in functie si candidatul PNL la Primaria Timisoara, Nicolae Robu, de a se retrage din cursa electorala, ”scutind astfel Timisoara de o dezonoare nemeritata”, avand in vedere trimiterea in judecata…