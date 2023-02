Stiri pe aceeasi tema

- Fostul comandant al trupelor americane din Europa, generalul Ben Hodges, crede ca, daca exista rachete cu raza lunga de acțiune, Ucraina poate elibera Crimeea pana la sfarșitul verii, iar Donbasul – anul viitor sau chiar mai devreme. Hodges considera ca eliberarea Crimeei in acest interval este posibila…

- UPDATE 07:40 - Accesul Kremlinului la informații secrete despre strategiile de securitate ale țarilor NATO a fost slabit! In ultimii ani, sute de spioni ruși cu acoperire diplomatica au fost expulzați de catre statele occidentale, iar mai multe rețele de informații de pe teritoriul UE au fost demontate,…

- Ministerul Apararii de la Moscova a anunțat duminica ca armata rusa a lansat mai multe atacuri asupra unor cazarmi militare din Kramatorsk, estul Ucrainei, ca riposta la bombardamentul Ucrainei de la Makiivka, din noaptea de Revelion, cand au fost uciși sute de soldați ruși. Rusia pretinde ca in atacurile…

- Ucrainenii isi vor crea propriul miracol de Craciun, dovedind ca raman neinvinsi in ciuda atacurilor rușilor care au aruncat milioane de oameni in intuneric, a declarat sambata presedintele Volodimir Zelenski, intr-un mesaj sfidator la adresa Rusiei, informeaza Agerpres , preluand agenția Reuters .…

