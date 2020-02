Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Dobre a vorbit intr-un interviu pentru Fanatik despre decizia Simonei Halep de a renunta la serviciile sale, dupa un sezon in care, impreuna, castigasera cel mai prestigios turneu din tenis - Wimbledon.

- Matt Reeves, care va regiza urmatorul film ”The Batman” , a dezvaluit, intr-un filmuleț de 45 de secunde, publicat pe contul sau de Twitter, cine va fi actorul care va interpreta rolul principal, potrivit tmz.com. Intr-un clip video intitulat "camera test", postat de regizorul Matt Reeves, pe contul…

- Dupa ce a caștigat aproape toate premiile cinematografiei ale acestui an, Joaquin Pheonix a caștigat și premiul Oscar pentru Cel mai Bun Actor in Rol Principal, pentru filmul Joker. Acesta, vizibil emoționat, a ținut un discurs despre iubirea pentru film și incalzirea globala. „Sunt plin de atata recunostinta…

- Brad Pitt a caștigat primul lui Oscar pentru actorie, pentru „Cel mai bun actor in rol secundar„. Rolul care i-a adus in sfarșit Premiul Oscar este cel din Once Upon A Time In Holywood, filmul regizat de Quentin Tarantino. Brad Pitt a mai luat un premiu Oscar, dar de data aceasta pentru producția filmului…

- Marius Șumudica a vorbit, miercuri, despre refuzul lui Alexandru Chipciu de a semna cu Gaziantep Gazișehir. Fotbalistul roman a preferat sa semneze cu echipa antrenata de Dan Petrescu, CFR Cluj, anunța MEDIAFAX.”Nu știu exact ce se intampla cu Alex. Am vorbit, i-am explicat, dar el era indoit.…

- Halsey revine cu detalii despre lupta ei cu demonii. Cantareața in varsta de 25 de ani, a scris inițial piesa „Nightmare” pentru noul ei album „Manic”, insa declara acum ca a decis sa nu includa aceasta melodie „intunecata” pe album, deoarece crede ca ar fi in detrimentul sanatații sale mintale. Halsey,…

- Regizorul Matt Reeves a confirmat ca actorul Colin Farrell s-a alaturat distribuției noului film "Batman", in rolul Omului Pinguin, informeaza Contact Music, anunța MEDIAFAX.Colin Farrell va juca rolul lui Penguin in "The Batman", iar Robert Pattison va juca rolul principal, al lui Batman/…