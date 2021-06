Stiri pe aceeasi tema

- Presa din Statele Unite informeaza ca Jennifer Garner nu o lasa pe Jennifer Lopez sa-i cunosca pe cei trei copii pe care ii are cu fostul ei soț, Ben Affleck. Nu sunt nici 2 luni de cand actorul s-a impacat cu fosta lui logodnica, iar mama copiilor lui considera ca e mult prea devreme pentru o intalnire…

- Adda, una dintre cele mai iubite artiste din Romania, a facut o serie de marturisiri emoționante despre copilaria ei. Cantareața a știut inca de la o varsta foarte frageda care va fi drumul sau in viața. Adda (29 de ani) este considerata una dintre cele mai bune voci din țara noastra, iar piesele ei…

- Ben Affleck a fost pozat recent impreuna cu fosta soție, Jennifer Garner. Ei au fost la școala, la serbarea de sfarșit de an școlar al fiicei lor, Seraphina, noteaza click.ro. La eveniment au mai fost prezenți și ceilalți doi copii ai lor, rezultați din casnicia lor, care a durat intre 2005 și 2018,…

- Jennifer Lopez si Ben Affleck au fost filmați în timp ce se sarutau duminica într-un restaurant din Los Angeles, parând sa confirme astfel zvonurile ca si-au reluat relatia care a dominat presa de tip tabloid în urma cu aproape 20 de ani, scriu Reuters și Agerpres. Mai…

- Cand perechea s-a reunit duminica la Miami, un fan a observat ca Affleck, in varsta de 48 de ani, parea sa poarte același ceas de argint pe care il purta in timp ce filma videoclipul „Jenny From the Block” alaturi de logodnica lui la acea vreme Lopez, in varsta de 51 de ani. Ceasul din […]

- Jennifer Lopez s-a intors in brațele lui Ben Affleck dupa ce a divorțat de Alex Rodriguez. Deși nimeni nu mai credea intr-o impacare dupa 17 ani, cei doi au revenit la sentimentele de odinioara. Cum au fost surprinși in conacul de lux din Miami.

- Dupa ce s-a despartit de tanara actrita Ana de Armas si, in pofida zvonurilor ca ar fi reluat relatia cu Jennifer Lopez, dupa despartirea acesteia de Alex Rodriguez, Ben Affleck foloseste Raya, versiunea Tinder a celebritatilor, pentru a contacta tinere, relateaza online ziarul spaniol ABC. Desi a petrecut…

- Surpriza! Jennifer Lopez s-a intors la Ben Affleck! Dupa ce a pus punct relației de patru ani cu Alex Rodriguez, Jennifer Lopez, 51 de ani, parea sa iși gaseasca alinare in brațele fostului soț. Insa, recent, Ben Affleck, 48 de ani, a fost vazut in fața casei lui J.Lo, unde a și intrat. J.Lo și […]…