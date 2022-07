Stiri pe aceeasi tema

- Hollywood-ul a aflat cu intarziere despre casatoria dintre Ben Affleck și Jennifer Lopez. Cei doi luau decizia de a se casatori, in secret, pe 16 iulie. De atunci cei doi proaspat casatoriți sunt in luna de miere. Numai ca, vedetele nu au scapat de ochii ageri ai paparazzilor, iar Ben Affleck a fost…

- La inceputul acestei luni, Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au casatorit in mare secret. Cei doi indragostiți au plecat apoi in luna de miere in Franța, la Paris. Ben Affleck a plans in vacanța romantica, chiar de ziua de naștere a divei latino. Cum l-a consolat Jeniffer Lopez.

- Jennifer Lopez și Ben Affleck se afla in luna de miere in Paris, Franța, iar duminica seara, cei doi s-au oprit la un restaurant pentru a o sarbatori pe artista, care a implinit 53 de ani. Momentul a fost unul extrem de emoționant, fapt pentru care la un moment dat actorul a fost vazut izbucnind […]…

- Dupa nunta din Las Vegas, care a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute, Jennifer Lopez și Ben Affleck au ales sa iși petreaca luna de miere intr-un loc la care nu se aștepta nimeni. Toata lumea a ramas surprinsa. Mai intai, pentru ca evenimentul pare a fi, mai degraba, o vacanța de familie. Iar in…

- Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au casatorit in mare secret la inceputul acestei luni. Acum, cei doi indragostiți se afla in luna de miere in Franța, la Paris. Și cum ambii au copii, aceștia nu puteau lipsi dintr-o așa vacanța de vis. Din cate se pare, Ben Affleck nu se bucura pe deplin de luna de miere,…

- La cateva zile dupa ce s-au casatorit oficial, Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au imbarcat intr-o cursa cu destinația Paris, orașul luminilor și al iubirii. Artista a mai fost acolo cu un barbat care o ceruse de soție și credea ca iubirea lor va ține o veșnicie.

- Unde iși petrec Jennifer Lopez și Ben Affleck luna de miere Jennifer Lopez și Ben Affleck bifeaza zilele acestea prima calatorie in calitate de soț și soție. Cei doi au plecat in luna de miere la doar cateva zile dupa ce și-au jurat iubire veșnica. Au ales una dintre cele mai romantice destinații. Mai…