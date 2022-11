Executivul a luat in discuție, la ultima ședința de Guvern, o Nota a Ministerului Sanatații privind necesitatea unei decizii referitoare la asumarea competenței instituționale privind accesul la apa potabila și inlocuirea țevilor de plumb. Documentul atrage atenția asupra faptului ca nicio instituție nu vrea sa-și asume depistarea și inlocuirea țevilor de plumb utilizate pentru apa […] The post Bem apa din țevi de plumb! Nicio instituție nu-și asuma depistarea și inlocuirea lor first appeared on Ziarul National .