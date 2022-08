Stiri pe aceeasi tema

- O familie de romani care mergea in concediu in Grecia a fost implicata intr-un accident rutier grav pe o sosea din Bulgaria. Autoturismul romanilor a iesit de pe carosabil. Soferul a murit pe loc. Sotia lui este in coma, cu ambele picioare amputate. Copilul celor doi a scapat cu viata. O familie de…

- TRAGIC Familia lui Cristian S., de 22 de ani, șoferul implicat in accidentul groaznic de pe 20 iulie, de la Badeana, a fost anunțata azi noapte ca tanarul a murit la ora 2.30 in urma unui stop cardiorespirator, la secția ATI Reanimare a spitalului barladean. Raluca G., prietena lui Cristian, de 17 ani,…

- Mai multe operațiuni de salvare dramatice ai avut loc dupa inundațiile masive ce au lovit mai multe din provinciile Chinei. Televiziunea de stat din China CCTV a difuzat miercuri imagini cu oameni salvați din inundații turbulente și terenuri agricole inundate, dupa ce ploile abundente au lovit provinciile…

- Un nou accident a avut loc, noaptea trecuta pe DN 2F, in apropiere de localitatea Vladia, comuna Dragomirești. La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului de pompieri Vaslui. „In accident au fost implicate un atelaj cu tracțiune animala și un autoturism. In cele doua…

- Inspectoratul teritorial de Munca Vrancea cerceteaza cazul ca accident de munca. La randul lor, politistii au intocmit un dosar penal. Un barbat, angajat al CFR-Sucursala Galati, a murit in urma unui accident stupid. Acesta se afla intr-o statie CFR dezafectata, la Bordeasca, si s-a urcat cu scara pe…

- Doliu in lumea iubitorilor muzicii rock. Alec John Such, membru fondator al trupei Bon Jovi și basist al formației intre anii 1983 și 1994, a murit. Jon Bon Jovi, solistul formației, a fost cel care a anunțat duminica, 5 iunie, decesul fostului coleg de trupa, originar din New Jersey, Statele Unite…

- O femeie de 53 de ani a murit in cumplitul accident de la Cotnari, petrecut ieri dimineața. Femeia era angajata Spitalului din Harlau și a fost luata cu mașina la ocazie, vrand sa ajunga la locul de munca. Tragedie la Cotnari. O femeie in varsta de 53 de ani a murit ieri dimineața dupa ce […] Articolul…

- Datele de zbor gasite intr-o cutie neagra recuperata din avionul China Eastern Airlines care s-a prabusit in martie si a dus la decesul a 132 de oameni arata ca cineva ar fi produs intentionat accidentul. Un oficial de la compania aeriana Western a declarat pentru Reuters ca atentia este pe actiunile…