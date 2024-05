Belodedici, lăsat fără permis după meciul Generației de Aur A ramas fara permis! Miodrag Belodedici, unul dintre foștii mari internaționali romani, a ramas sambata seara fara permis de conducere, dupa meciul de adio al Generației de Aur. Ce s-a intamplat Dupa meciul Generației de Aur disputat impotriva legendelor lumii, Miodrag Belodedici a fost oprit de un echipaj de poliție. „M-au oprit cand am ieșit de la restaurant, de la petrecere. Am plecat pe la 3 și ceva. Au venit dupa mine și m-au oprit. Au stat acolo și au așteptat la panda. M-au urmarit cu mașina Poliției, cu girofar, cam 100 de metri din spate. Am baut doua șprițuri cu baieții. Dupa ce am fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

