Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți elevi și profesori din Constanța au trecut prin momente de panica, dupa ce in școala in care se aflau a izbucnit un incendiu. Au fost evacuati 734 elevi si 24 adulti. ”Au fost evacuati 734 elevi si 24 adulti. Un elev in varsta de 9 ani a fost evaluat medical la fata locului (atac de panica)…

- Un coridor ascuns, cu o lungime de noua metri, a fost descoperit in apropierea intrarii principale in Marea Piramida din Giza, veche de 4.500 de ani. Acest lucru ar putea duce la noi descoperiri, au afirmat oficiali din Egipt specializati in antichitati, conform Reuters. Descoperirea din cadrul piramidei,…

- Incepand cu data de 20 februarie, sunt alimentate cardurile de energie, iar romanii pot sa faca primele plați. De aceste carduri beneficiaza persoanele vulnerabile care primesc sprijin pentru compensarea preturilor la energie in valoare nominala de 1.400 lei, iar pana la finele lunii februarie ar urma…

- Pretul ingrasamintelor pe baza de azot a scazut spectaculos in ultima perioada pe fondul ieftinirii gazelor naturale. In piata, cererea ramane moderata, in conditiile in care oferta este mare la nivel international, existand stocuri ridicate. Dupa un an 2022 extrem de dificil, pornind de la preturile…

- La aproape 6 ani de la nunta și doi copii mai tarziu, sora Deliei ar fi divorțat in secret, iar recent a fost suprinsa sarutandu-se cu un alt barbat decat soțul ei. Oana Matache a avut o prima reacție de la apariția in presa a acestor informații. Singura declarație a Oanei Matache a fost aceea ca nu…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, transmite populației sa nu intre in panica dupa cutremurul din Gorj cu o magnitudinea 5,2, despre care spune ca nu poate avea legatura cu cele din Turcia „Nu avem informații referitoare la vreun impact al acestui cutremur. Pana acum nu…

- Angajații de la cariera Roșiuța din cadrul CE Oltenia au trecut prin momente de panica, dupa ce un perete de cateva zeci de metri inalțime a fost calamitat. Incidentul a avut loc la cariera de carbune Roșiuța din cadrul companiei energetice CE Oltenia, in timp ce minerii executau lucrari de reparații.…

- Un barbat in varsta de 41 de ani a intrat cu toporul și cu spray lacrimogen intr-un magazin, apoi a taiat țeava de gaze și a aprins focul intr-un imobil din vecinatate. La fața locului au intervenit de urgența luptatorii din cadrul SAS și jandarmii. Aceștia l-au imobilizat pe barbat și l-au condus…