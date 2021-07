Stiri pe aceeasi tema

- Italia este prima finalista de la EURO 2020. Dupa 1-1 in timpul regulamentar cu Spania, s-a trecut la lovituri de departajare, unde italienii au fost mai inspirați. In cealalta semifinala se vor infrunta Anglia și Danemarca; Finala va avea loc pe 11 iulie, tot pe Wembley, asemenea semifinalelor. Din…

- Italia s-a impus pe stadionul Wembley, la Londra, 4-2 la penalty-uri cu Spania (1-1 dupa timpul regulamentar, 1-1 dupa prelungiri) și va juca finala Euro 2020 contra Angliei sau Danemarcei (invingatoarea din semifinala care se disputa miercuri seara – 22:00, PRO TV). Prima finalista a Euro 2020 este…

- Prima finalista a Campionatului European se decide marti, dupa meciul Italia - Spania, programat de la ora 22.00, pe arena Wembley, potrivit news.ro. Meciul va fi arbitrat de germanul Felix Brych, ajutat de conationalii sai Mark Borsch si Stefan Lupp, arbitri asistenti, iar rezerva va fi rusul…

- Dupa sfertul de finala in care Anglia a calcat in picioare Ucraina s-au stabilit ultimele patru echipe care ramin in competiția pentru trofeul EURO 2020. Așadar, iata programul pina la finalul turneului: Italia – Spania, marți, 6 iulie, ora 22:00 Anglia – Danemarca, miercuri, 7 iulie, ora 22:00 Pe urma,…

- Italienii au fost cei care au inscris primii in minutul 30 prin Barella. Insigne a facut 2-0 cu un sut superb din afara careului in minutul 44. Belgienii au redus din diferenta in prelungirile primei parti. Doku a obtinut un penalty, transformat de Lukaku. Semifinala Italia - Spania are loc pe 6 iulie,…

- Dupa meciurile de marti, Anglia – Germania, scor 2-0, si Suedia – Ucraina, scor 1-2, ultimele din optimile de finala ale Euro-2020, tabloul meciurilor din sferturi este urmatorul: 2 iulie, Munchen, Belgia – Italia; 2 iulie, Sankt Petersburg, Elvetia – Spania;…

- Dupa meciurile de marti, Anglia - Germania, scor 2-0, si Suedia - Ucraina, scor 1-2, ultimele din optimile de finala ale Euro-2020, tabloul meciurilor din sferturi este urmatorul: 2 iulie, Munchen, Belgia - Italia; 2 iulie, Sankt Petersburg, Elvetia - Spania; 3 iulie, Roma, Ucraina…