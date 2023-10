Stiri pe aceeasi tema

- O echipa medicala a Crucii Rosii a intrat in Fasia Gaza pentru prima data de la inceputul razboiului dintre Israel si Hamas, a anuntat vineri un purtator de cuvant al Comitetului International al Crucii Rosii (CICR).

- Jucatorii, antrenorii si arbitrii din Premier League vor purta banderole negre in etapa urmatoare, in semn de respect pentru cei afectati de conflictul Israel – Hamas, informeaza Reuters.“Speram sa fie pace si gandurile noastre se indreapta catre victime, familiile lor si comunitatile afectate”,…

- In Israel și Palestina se aud de peste 10 zile sirenele, bombardamentele sunt la ordinea zilei, 4000 de morți, organizațiile teroriste ataca și omoara civili și știm cu toții periculozitatea Hamas, iar Ministerul Afacerilor Externe din Romania spune ca nu platește repatrierea romanilor din Israel pentru…

- Secretarul de stat Antony Blinken a sosit joi la Tel Aviv in cadrul unui turneu in Orientul Mijlociu pentru a arata solidaritatea Statelor Unite fata de Israel si a depune eforturi care sa previna extinderea conflictului dintre Hamas și Israel.

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, originar din Palestina, și-a exprimat indignarea și dezaprobarea fața de conflictul devastator dintre Israel și gruparea terorista Hamas, subliniind ca violența care a dus la pierderea de vieți nevinovate nu poate avea nicio justificare…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, afirma, miercuri, ca „ce s-a intamplat in Israel nu poate avea nicio logica sau justificare”.„Ce s-a intamplat in Israel nu poate avea nicio logica sau justificare. Ca om in primul rand, dar si ca palestinian de origine si medic…

- Hezbollah amenința ca va ataca pozițiile americane din Orientul Mijlociu daca ar interveni direct in conflictul dintre Israel și Hamas, noteaza The Times of Israel.„Palestina nu este Ucraina”, a spus un purtator de cuvant al gruparii teroriste libaneze intr-o declarație, dupa ce SUA au mutat navele…

- Moscova susține ca „cea mai credibila” solutie a razboiului dintre Israel si Hamas este crearea unui stat palestinian, avertizand asupra unui risc „ridicat” de intrare in conflict a unor „terte forte”, informeaza France Presse, potrivit Agerpres.