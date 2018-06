Stiri pe aceeasi tema

- Ozana Barabancea se poate mandri acum cu o silueta de vis! Miercuri seara, vedeta a participat la un eveniment monden alaturi de fiica ei, iar oamenii au putut spune cu usurinta ca sunt surori.

- Rihanna este genul de artist nonconfirmist "i deschis mereu cEtre noi schimbEri. i, pentru cE via:a de vedetE implicE un stil vestimentar care sE te defineascE in totalitate, deseori peroanele publice au nevoie de stili"ti.

- Corina Bud nu se cumin:e"te! De"i "i-a petrecut ultimele luni parcE in umbrE, fiind preocupatE de cele sfinte "i de vizite la lEca"uri de cult, artista a dovedit cE rEmane acela"i spirit nebunatic "i noncomformist. La un eveniment monden, cantErea:a a apErut intr-o :inutE de-a dreptul uluitoare!

- Simona Gherghe face tot posibilul sa nu piarda niciun moment important din viața fetiței sale, Ana Georgia. Prezenta la un eveniment monden, vedeta a dezvaluit ca se grabește sa ajunga acasa pentru a nu rata baița de seara a micuței sale. „Sunt cu ochii pe ceas pentru ca vreau sa ma incadrez in timp…

- Alina Eremia se numara printre vedetele care participa in aceasta seara la petrecerea aniversara VIVA! Artista a uimit cu outfit-ul indrazneț in care și-a facut apariția. Totuși, in timp ce unii i-au apreciat alegerea vestimentara, au fost și cațiva care au strambat din nas. Aceștia din urma au explicat…

- La finalul saptamanii trecute, Miron Cozma, cel supranumit in vremurile sale bune ,,Luceafarul Huilei”, a participat la un eveniment monden, adica la lansarea unei colecții de moda in capitala. Cozma s-a mandrit printre invitați cu un costum sclipitor, imprumutat de la un amic din Targu-Jiu.…

- Simona Halep a participat la un eveniment monden, ziua de nastere a unuia dintre membrii echipei sale, Cosmin Hodor manager de comunicare si proiecte speciale . Pe langa liderul mondial al tenisului feminin, de la petrecere nu au lipsit nume ca Irina Begu, Alina Tecsor, Andrei Pavel din tenis sau Irina…