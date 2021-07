Bella Hadid, apariție spectaculoasă pe covorul roșu de la Cannes 2021 Bella Hadid a atras toate privirile duminica, 11 iulie, pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Cannes. Modelul in varsta de 24 de ani și-a facut apariția intr-o ținuta extravaganta, cu un decolteu generos, acoperit de un colier maxi. Bella Hadid a facut senzație pe covorul roșu de la Cannes 2021, la premiera filmului „Three Floors”, in regia lui Nanni Moretti. Pentru cea de-a șasea zi a Festivalului de Film, fotomodelul american a ales o rochie Houte Couture creata de casa de moda Schiaparelli, colecția toamna-iarna 2021/2022. Rochia neagra lunga și mulata, creata de Daniel Roseberry dintr-o… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

