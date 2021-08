Stiri pe aceeasi tema

- Dupa șapte ani și jumatate pe care i-a petrecut in clasamentul primelor 10 jucatoare din tenisul fenimin, Simona Halep va ieși din top saptamana viitoare. Romanca spune ca acum obiectivul ei este sa revina intre primele 10 jucatoare ale lumii și a negat zvonurile potrivit caror tenisul nu ar mai fi…

- Simona Halep nu și-a putut apara titlul de la Wimbledon din cauza unei accidentari, dar a ținut sa o felicite pe Ashleigh Barty dupa ce australianca a câștigat titlul de la All England Club."Sunt atât de fericita pentru tine, Ashleigh Barty. Felicitari imense pentru titlul tau…

- Jucatoarea ceha de tenis Barbora Krejcikova a castigat sambata primul titlu de Mare Slem din cariera sa, invingand-o in trei seturi, 6-1, 2-6, 6-4, pe rusoaica Anastasia Pavliucenkova, in finala probei feminine de simplu de la Roland Garros. Krejcikova (25 ani), ocupanta locului 33 in clasamentul WTA,…

- Ediția din 2021 a turneului de la Roland Garros a fost una a marilor surprize, tabloul semifinalelor stând marturie în acest sens. Iga Swiatek era ultima mare favorita care supraviețuise pe zgura pariziana, dar poloneza a parasit și ea Grand Slam-ul în sferturi.De știut:Vom…

- Maria Sakkari (favorita 17) a produs marea surpriza a zilei de la Roland Garros: a eliminat-o pe Iga Swiatek, campioana en-titre, în sferturile Grand Slam-ului de la Porte d'Auteuil. A fost 6-4, 6-4 dupa un meci de o ora și 35 de minute.Cu o evoluție laudata la unison la aceasta ediție…

- Ana Bogdan (102 WTA) a obținut, duminica, calificarea in turul al doilea de la Roland Garros. Sportiva noastra a bifat un succes categoric, scor 6-1, 6-3, cu Elisabetta Cocciaretto (113 WTA). Meciul a durat o ora și 6 minute. In turul doi, Ana se va duela cu invingatoarea partidei dintre Naomi Osaka…

- Jucatoarea americana de tenis Sofia Kenin, numarul cinci mondial, invinsa miercuri de cehoaica Barbora Krejcikova cu 6-1, 6-4, a completat lista victimelor de lux din runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 1.577.613 euro. Krejcikova o va infrunta in optimi…

- Jucatoarea americana de tenis Sofia Kenin, numarul cinci mondial, invinsa miercuri de cehoaica Barbora Krejcikova cu 6-1, 6-4, a completat lista victimelor de lux din runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 1.577.613 euro, potrivit Agerpres. Krejcikova o va infrunta…