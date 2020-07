Belgrad: Străini arestați pentru implicarea în protestele violente împotriva restricțiilor pandemiei Politia a arestat 71 de persoane, inclusiv un britanic si un tunisian, dupa violentele izbucnite vineri seara la o noua manifestatie la Belgrad impotriva modului in care guvernul sarb a gestionat pandemia, a anuntat sambata politia, citata de France Presse și preluata de Agepres. „Printre cei arestati se numara multi cetateni straini, din Bosnia, Muntenegru, […] The post Belgrad: Straini arestați pentru implicarea in protestele violente impotriva restricțiilor pandemiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

