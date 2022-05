Belgorod, oraș rusesc, bombardat de ucraineni In ultimele saptamani, locuitorii din orașul rusesc Belgorod, dar și din alte orașe de frontiera, au inceput, de la 1 aprilie, sa se confrunte cu o serie de atacuri ale armatei ucrainene. Deși, oficial, Kievul nu și-a asumat in mod direct responsabilitatea pentru aceste atacuri, a calificat incidentele din localitațile rusești drept karma și razbunare. Intai, a fost lovit un depozit de combustibil din Belgorod. Apoi, atacurile au tot urmat. Iar in aceasta saptamana, oficialii din Belgorod au comunicat ca au avut loc cel puțin trei atacuri. Saptamana trecuta, Viaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

