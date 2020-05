Stiri pe aceeasi tema

- Exista vacanțe și dupa pandemie. Criza cauzata de noul coronavirus a pus la pamant industria turismului. Milioane de oameni din intreaga lume au fost afectați de interzicerea zborurilor, inchiderea granițelor și a hotelurilor. Mulți au renunțat la vacanțele platite deja și, fie au cerut banii, fie au…

- Moldovenii care și-au planificat vacanța de vara și, din cauza pandemiei de coronavirus, nu pot sa profite de ea, sint indemnați sa-și reprogrameze concediile, fara a le anula. Este rugamintea membrilor Asociației Naționale a Agenților de Turism din Moldova (ANAT), potrivit carora, doar reprogramind…

- Criza provocata de pandemia de coronavirus este mai grava decat atacul japonez asupra bazei americane Pearl Harbor in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial sau decat atentatele din 11 septembrie 2001.

- In contextul epidemiologic actual, cei mai mulți angajați (80%) nu se mai așteapta la vreo prima cu ocazia sarbatorilor pascale, arata un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs.Sondajul a fost efectuat in perioada 1-8 aprilie 2020, pe un eșantion de 922 de utilizatori de internet din Romania.…

- Accentuarea crizei economice, pe fondul pandemiei de coronavirus, a afectat deja câteva zeci de mii de firme, care angajeaza peste 1,2 milioane de salariați, iar primele efecte s-au vazut în suspendarea activitații, în șomajul tehnic și disponibilizarile de personal. Accentuarea crizei…

- Criza provocata de coronavirusul COVID-19 prezinta și parțile bune ale oamenilor. Arata ca, pentru un țel comun, maramureșenii nu sunt doar inventivi, ci sunt cu adevarat oameni cu suflet mare. Este și situația inimoșilor tineri de la ”Carpatic Studio” care, in doar cateva zile, au reușit sa confecționeze…

- Guvernul a decis in sedinta de azi amanarea ratelor la banci cu pana la 9 luni. Premierul Ludovic Orban a mentionat ca sunt vizate persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale. Orban i-a cerut ministrului Finantelor ca si contractele de leasing sa fie prevazute…

- Firmele mici sunt in pericol din cauza scaderii economice bruste cauzate de pandemia de coronavirus. In timp ce companiile au deja cereri si propuneri pentru ca statul sa le sprijine, unele dintre ele au luat initiativa si individual si au creat un grup de Facebook in care IMM-urile pot vinde…