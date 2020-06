Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de tineri au petrecut sambata seara in Parcul Herastrau, unde au ascultat muzica, au dansat si au servit bauturi alcoolice, ignorand total distantarea sociala sau vreo alta regula din starea de...

- Ziarul Unirea Romania ca o prada! Zeci de camioane incarcate cu lemne strabat satele romanești in miez de noapte! Romania ca o prada! Zeci de camioane incarcate cu lemne strabat satele romanești in miez de noapte! ROMANIA CA O PRADA!! Ora 21.58 minute, 7 mai, 2020….Ceea ce vedeți in imagini este un…

- De miercuri, Jurnalul iți ofera volumul ”Intre zi și noapte”, de Henriette Yvonne Stahl, o scriitoare nascuta in Lorena franceza și stabilita cu familia in Romania la varsta de un an. Romanul este o...

- Azi noapte, la frontiera Nadlac I, romanii care au intrat in țara nu au fost vazuți de niciun medic de la DSP. Corturile de triere erau inchise. Un aradean revenit azi noapte in țara povestește: „Am stat șapte ore in vama. Niciun medic de la DSP nu a venit sa ne vada. Nici nu i-am vazut. Polițiștii…

- Autoritațile locale de la Deva acorda o atenție sporita și persoanelor aflate in nevoie. Pe raza localitații funcționeaza un adapost The post Deva: Servicii de mentenanța la adapostul de noapte appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Vremea se schimba din nou radical. Temperaturile scad și cu 10 grade și revin ninsorile. Incepand de luni noapte și pana joi la ora 10, in intreaga țara, vremea va deveni deosebit de rece pentru aceasta perioada din an. Racirea vremii se va resimți și mai acut in sudul tarii, in condițiile in care vantul…