Belgienii de la VGP au atras 600 mil. euro într-o emisiune de obligațiuni verzi. Banii vor finanța inclusiv proiecte din România Dezvoltatorul imobiliar belgian VGP, controlat de omul de afaceri Jan Van Geet, cu o avere estimata de Forbes la 1,1 miliarde de dolari. a atras 600 de milioane de euro din vanzarea primei sale emisiuni de obligațiuni „verzi”, cu care va finanța inclusiv proiecte in Romania. Obligațiunile au scadența in aprilie 2029, un cupon anual de 1,5% și sunt listate pe bursa de la Luxemburg. Cererea din partea investitorilor a depașit de 2,7 ori oferta. BERD e unul dintre cumparatorii de obligațiuni cu o valoare investita de circa 67 milioane de euro in cadrul emisiunii VGP. Potrivit dezvoltatorului, banii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare continua sa scada in majoritatea județelor din țara, doar Ilfovul ramanand cu peste 7 infectari la mia de locuitori.Marți, Romania a raportat peste 3.800 de cazuri noi, conform celui mai recent bilant al Grupului de Comunicare Strategica.Cea mai mare rata de incidența se inregistreaza…

- Ilfov County remains the area with the highest SARS-CoV-2 positivity rate, at 8.58 cases per thousand population, slightly down from 8.66 the previous day, shows data released on Thursday by the Strategic Communication Group. The 14-day cumulative infection rate is going down in Bucharest too, standing…

- Oficialii Uniunii Europene estimeaza ca peste jumatate din populația Romaniei va fi vaccinata cu ambele doze de vaccin anti-COVID-19 pana in iulie. Cotidianul ceh Hospodarske noviny a publicat estimarile oficiale ale Uniunii Europene cu privire la proporția de persoane din fiecare stat european care…

- Municipiul Bucuresti a inregistrat o crestere a ratei de infectare cu SARS-CoV-2, care a ajuns la 4,57 la mia de locuitori, a anuntat, joi, Grupul de Comunicare Strategica. In scenariul rosu se mai afla judetele Timis, cu o incidenta de 5,90 cazuri de infectari cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori, Ilfov…

- Comisia Europeana (CE) ofera un pachet de sprijin financiar de aproape 530 de milioane de euro pentru 20 țari. Printre acestea se numara și Romania. Sprijinul financiar suplimentar va fi acordat pentru 17 state membre și trei state in curs de aderare: Austria, Belgia, Croația, Cehia, Estonia, Franța,…

- Bogații UE: In 2019, regiunea Bucureștiului și a județului Ilfov era singura din Romania care depașea PIB per capita mediu din UE, cifrat la 66.800 de euro. In București, acesta era de circa 120% din media UE. Și celelalte țari din estul UE, aveau tot cate o singura regiune a carui PIB per capita depașea…

- Dezvoltatorul de parcuri logistice CTP a emis pe 18 februarie 2021 cea de-a treia tranșa de obligațiuni verzi in valoare de 500 milioane euro. Investiția totala de obligațiuni verzi, dupa emisiunea inițiala din septembrie 2020, se ridica la 1,55 miliarde euro. Pe 18 februarie 2021, grupul a emis cea…

- Funcțiile din instituțiile europene sunt in mare parte ocupate de catre vestici. La polul opus, statele din Europa centrala și de est au cei mai puțini reprezentanți in instituțiile Uniunii Europene. Conform unui studiu citat de Politico , aproximativ 90% din funcțiile din instituțiile UE sunt ocupate…